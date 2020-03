Eine Sonderbriefmarke zum 100-Jahr-Jubiläum

Der Schweizerische Eringerviehzuchtverband feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Die Post hat zu diesem Jubiläum eine Sonderbriefmarke herausgegeben.

Der Schweizerische Eringerviehzuchtverband SEZV bereitet sich in Zusammenarbeit mit den Freunden der Eringerrasse im Ober- und Unterwallis auf seine Hundertjahrfeier vor. Die Post hat für diesen Anlass eine Sonderbriefmarke herausgegeben.

Das bevorstehende Aufeinanderprallen der beiden Tiere, der von den Hufen aufgewirbelte Staub, ein Auge auf die Gegnerin: so beschreibt die Post die symbolträchtige Momentaufnahme auf der Sonderbriefmarke zum 100-jährigen Bestehen des SEZV. Die Sonderbriefmarke wurde von der Oberwalliser Künstlerin Barbara Seiler geschaffen und symbolisch dem Präsidenten des SEZV, Dominik Pfammatter, am Donnerstag im Beisein zahlreicher Gäste überreicht.

Gemäss Mitteilung des Kantons dürfte das Festprogramm zum 100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen Eringerviehzuchtverbands auf reges Interesse stossen. So findet am 1. Mai die Vernissage des Erinnerungsbuchs statt. Am 2. Mai lädt der Verband alle Züchter nach Pra Bardy zu einem grossen Züchtertag ein. Bei dieser Gelegenheit wird die Ausstellung zur Entwicklung der Eringerrasse eröffnet. An diesem Tag finden auch die Ausscheidungskämpfe Zweitmelken statt. Der nationale Final findet am 9. und 10. Mai statt.

pd/wh

05. März 2020, 13:49

