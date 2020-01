Ein Check fürs Gemüt

Guter Zweck. Margrith Noti und Marcel Kummer von der Stiftung mit Patricia Pfammatter, Leiterin des Altersheims St. Antonius in Saas-Grund (Mitte). Foto: zvg

Die Stiftung Xaver Noti überreicht der Organisation «Clownvisite» einen Check von 1000 Franken. Mit dieser Spende unterstützt die Stiftung aus Eisten den Einsatz der sogenannten «Gesundheitsclowns».

Die im Spital Brig ins Leben gerufene Organisation «Clownvisite» zaubert seit 2011 mit heilendem Humor ein Lächeln auf die Gesichter Betagter, Kranker und Kinder. In zahlreichen Spitälern, Altersheimen und auch in privaten Haushalten kommen die ausgebildeten Clowns zum Einsatz. Finanziert wird die bunte Meute hauptsächlich durch Sponsoren, ihren Partner «Spital Wallis» und Spendengelder. Nun hilft auch die Noti-Stiftung mit.

Die 1971 von Pfarrer Xaver Noti gegründete Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Studienunterstützung für Priesteramtskandidaten im Oberwallis zu geben. Neben dieser Tätigkeit leistet die Stiftung aus Eisten auch Hilfe für Kranke, Kinder, Arme und Greise. Bereits in der Vergangenheit unterstützte sie die Organisation «Clownvisite», indem sie mehrere Gutscheine für einen Clownbesuch an diverse Altersheime verschenkte. Dieses Jahr verschenkt die Noti-Stiftung vier Gutscheine für einen Clownbesuch im Alters- und Pflegeheim St. Antonius in Saas-Grund und unterstützt die hilfsbereiten Spassvögel mit einer Spende von 1000 Franken auf ihrem Weg, Schmerzen zu lindern und Hoffnung zu schenken.

nfa

02. Januar 2020, 19:00

Artikel teilen