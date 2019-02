Einsatz für St. Niklaus

Die Stiftung Pro Nikolai will verschiedenes Kulturgut erhalten. Die Mitglieder trafen sich am Samstag in der Burgerstube in St. Niklaus.

Über 100 Mitglieder zählt die Stiftung Pro Nikolai. Ein kleiner Teil davon traf sich am Samstag Abend in der Burgerstube, um auf ein ruhiges Jahr zurückzublicken.

So schauten die Mitglieder etwa auf die Umbauarbeiten beim Naherholungszentrum Schwiedernen zurück. Bei diesem Rastplatz, wo der gesamte Vorplatz neu gestaltet wurde, findet unter anderem jeweils der traditionelle Backtag statt.

Die Stiftungsmitglieder zogen auch das Fazit zum veröffentlichten Buch «Orts- und Flurnamen». Die Publikation, welche lokalhistorisches Wissen und Sagengeschichten beinhaltet, sei gut verkauft worden. «Ein voller Erfolg», sagte die Präsidentin der Stiftung Hildegard Pfammatter an der Generalversammlung.

03. Februar 2019, 11:10

