Einweihung des ersten Pavillons

Tourismus | Sport Resort investiert 3,5 Millionen Franken in Umbau

3,5 Millionen Franken hat die Renovation eines Pavillons im Sport Resort gekostet. Mit dem Mehr an Komfort soll das Resort in Zukunft neue Gästegruppen anlocken.

Nach einer Bauzeit von etwas mehr als 150 Tagen konnten die Verantwortlichen des Sport Resorts in Fiesch am Freitagabend das «Pavillon der Zukunft» einweihen. «Dank der guten Arbeit der Handwerker und aller Involvierten», wie Direktorin Barbara Moosmann an der Einweihung betont.

Neu verfügt jedes Zimmer über eine Nasszelle. Mit der veränderten Raumaufteilung haben sich auch die Zimmergrössen verändert. Statt 6- und 8-Bett-Zimmer verfügt das Pavillon neu über 3er und 4er-Zimmer sowie Einzel- und Doppelzimmer für Gruppenleiter. Der gesteigerte Komfort zeigt sich auch an grösseren Kissen, bequemeren Matratzen, einer grösseren Fensterzahl und einer Frischluftzufuhr, zählt Moosmann auf.

Die grösste Herausforderung der Renovation stellte die Finanzierung dar. Die Genossenschaft Feriendorf Fiesch hat ein paar schwierige Jahre hinter sich und verfügt nicht über eine ausreichende Ertragskraft, um die Arbeiten stemmen zu können. Die nötigen Mittel kamen aus dem katonalen Tourismusfond, aus dem Programm San Gottardo, dazu Eigenmittel der Genossenschaft und ein Bankdarlehen.

Die anderen fünf Pavillons sollen in den kommenden Jahren etappenweise folgen.

20. September 2019, 19:25

