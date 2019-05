Einzelwettkampf in Visp

Am vergangenen Sonntag hat der Geräteturn-Einzelwettkampf von PolySport Wallis in Visp stattgefunden.

Die Turnerinnen und Turner der Vereine Polysport Dorothea Naters, SV Ried-Brig, TV Leukerbad und SVKT Visp mussten sich in den Kategorien K1 bis K6 in den vier Disziplinen Sprung, Reck, Schaukelringe und Boden beweisen. Für die Turner kam zusätzlich die Disziplin Barren hinzu.

In der Kategorie K1 starteten insgesamt 38 Turnerinnen und drei Turner am Sonntagmorgen zum Einzelwettkampf. In der Kategorie K2 nahmen total 32 Turnerinnen am Wettkampf teil, in der Kategorie K3 waren es 23 Turnerinnen und ein Turner. In der Kategorie K4 wurden 10 Turnerinnen gezählt, in der Kategorie K5 zeigten fünf Turnerinnen ihre Leistungen, in der Kategorie K6 war es eine Turnerin.

Jeweils die ersten drei Athleten jeder Kategorie fanden sich auf dem Podest wieder und wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. Alle Turnerinnen und Turner erhielten ein kleines Geschenk als Anerkennung für ihre Leistung.

Rangliste

Kategorie K1

1. Heinzmann Magdalena, Visp

2. Riedel Fabienne, Naters

3. Jansen Erin, Naters

Kategorie K2

1. Imboden Sofia, Visp

2. Clausen Ina, Naters

3. Steiner Naomi, Ried-Brig

Kategorie K3

1. Carlen Alexandra, Ried-Brig

2. Kreuzer Vivienne, Naters

3. Stüdi Louisa, Naters

Kategorie K4

1. Henzen Louela, Visp

2. Volken Sarah, Visp

3. Furrer Rahel, Ried-Brig

Kategorie K5

1. Carlen Christina, Ried-Brig

2. Mannhart Alena, Naters

3. Burgener Anina, Ried-Brig

Kategorie K6

1. Karlen Anuria, Naters

pd / pan

31. Mai 2019, 16:54

