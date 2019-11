Schweizer Patenschaft für Berggemeinden unterstützt Eischoll

Die Gemeinde Eischoll erhält für die Erweiterung der Dorfplatzinfrastruktur 52'000 Franken von der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden.

Wie es in einer Mitteilung der Patenschaft heisst, hat der Vorstand in seiner Sitzung vom November insgesamt 27 Projekte behandelt und Beiträge in der Höhe von rund 1,1 Millionen Franken beschlossen. Die unterstützten Gemeinden befinden sich in den Kantonen Wallis, Graubünden, Tessin, Bern, Uri, St. Gallen, Jura und Luzern.

Für die Erweiterung der Dorfplatzinfrastruktur von Eischoll kann die Patenschaft 52'000 Franken zur Verfügung stellen.

Solidarität als Grundgedanke

Der Solidaritätsgedanke zwischen Berg und Tal führte 1940 zur Gründung der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. Sie vermittelt bedürftigen Bergkörperschaften Gönner und finanzstarke Gemeinden aus dem Unterland. Sie prüft die Gesuche jeweils in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Kantonen und Gemeinden vor Ort und erarbeitet ein objektives Bild über die Finanzlage der Gesuchsteller, die Subventionsmöglichkeiten und die Unterstützungswürdigkeit der Projekte.

pd/msu

28. November 2019, 12:43

