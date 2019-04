Bei Champéry bebte am Sonntagmorgen die Erde. Es erreichte auf der Richterskala einen Wert von 2.

Wie der Schweizerische Erdbebendienst schreibt, ereignete sich das Beben am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr. Das Epizentrum lag bei Champery. Beben dieser Stärke können in der umliegenden Region verspürt werden, richten aber in der Regel keine Schäden an.

28. April 2019, 09:41

