Am Donnerstag trafen sich die Oberwalliser Energiestädte und Gemeinden zum jährlichen Erfahrungsaustausch in Saas-Fee.

Saas-Fee lud am Donnerstag zum jährlichen Erfahrungsaustausch der Oberwalliser Energiestädte und Gemeinden. Das Treffen stand unter dem Motto «Energiestadt innovativ und dynamisch». Gemäss Mitteilung stellte die Gemeinde Saas-Fee am Treffen ihre Projekte zur Förderung erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit vor. Konkret waren es das solare Fernwärmenetz, die Vision einer feinstaubfreien Gemeinde sowie die in Saas-Fee getesteten Leuchten, die sich selbst durch eine Windturbine und Solarpanels mit Energie versorgen.

Am Erfahrungsaustausch zeigte der stellvertretende Schuldirektor Konstantin Bumann ferner auf, wie schon die Kleinsten für Energie begeistert werden können. So führte die Schule unter anderem einen stromlosen Schultag durch. Die Anstrengungen der Schule, den Themenbereich Energie vertieft und kontinuierlich zu bearbeiten, werden am Freitag am nationalen Energietag in Locarno belohnt. So erhält da die Schule Saas als erste Walliser Schule das Label "Energieschule"

07. Oktober 2019, 11:41

