100 Jahre: Schweizerischer Eringerzuchtverband freut sich auf 2020

Im 2020 feiert der Schweizerische Eringerviehzuchtverband seinen 100. Geburtstag. Um das Jubiläum zu feiern, führt der Verband vier grosse Projekte durch. Die Züchter, die Rasse und deren Produkte sollen im Mittelpunkt stehen.

Verantwortlich für die Jubiläumsfeierlichkeiten sind das Verbandskomitee sowie die beiden Vereine «Ringkuhfreunde Oberwallis» und «Amis des Reines du Valais Romand».

In der Landwirtschaftsschule in Châteauneuf präsentierten die Organisatoren am Donnerstag einen ersten Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2020.

Vier grosse Projekte

Das Programm umfasst vier grosse Projekte: die Veröffentlichung eines Buches in beiden Kantonssprachen, einen Züchtertag am 2. Mai, eine Ausstellung über die Entwicklung der Eringerrasse im vergangenen Jahrhundert (2. sowie 9./10. Mai in Aproz) und das Nationale Finale der Eringerrasse in Aproz, das am 9. und 10. Mai stattfinden und durch die Jubiläumsträger organisiert wird. Bei allen Projekten sollen die Züchter, die Rasse und deren Produkte im Mittelpunkt stehen.

Die drei Co-Präsidenten des Organisationskomitees sind Dominik Pfammatter, Präsident des Verbandes, Alt-Staatsrat Jean-Michel Cina und Stéphane Rudaz, Präsident der «Amis des Reines du Valais Romand».

Der Schweizerische Eringerzuchtverband wurde 1920 gegründet und vereint heute 62 Genossenschaften sowie zwei ausserkantonale Sektionen.

msu

27. Juni 2019, 12:40

Artikel teilen