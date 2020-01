Die neue Heimat kennenlernen

Von Freitag bis Sonntag fanden Erlebnistage für auswärtige Fachkräfte und ihre Familien statt. Dazu standen Angebote zum Kennenlernen der neuen Heimat zur Auswahl.

Elf solcher Veranstaltungen wurden am Wochenende an den ersten Erlebnistagen für auswärtige Fachkräfte durchgeführt, wie die Vertantwortlichen am Sonntag mitteilten. Darunter fanden sich etwa eine Gourmet-Schneeschuhtour auf dem Simplon, ein Fatbike-Night-Ride in Zermatt oder eine Tour durch das Ritterdorf Niedergesteln.

«Wir freuen uns, dass wir zusammen mit verschiedenen Destinationen und touristischen Leistungsträgern ein attraktives Angebot für auswärtige Fachkräfte zusammenstellen konnten. In unserer Umfrage bezeichneten sich 81 Prozent der Zugezogenen als freizeitaktiv und outdoor-affin. Auch die Unternehmen bestätigen uns immer wieder, dass die Natur mit ihren Freizeitmöglichkeiten ein wichtiges Argument für die Mitarbeitergewinnung ist», wird Projektleiter Marc Franzen in der Mitteilung zitiert.

Die Erlebnistage seien Teil eines «umfassenden Massnahmenpakets, um auswärtige Fachkräfte und ihre Familien mit ihrer neuen Heimat vertraut zu machen». Im vergangenen Jahr wurden bereits eine Schnupperwoche der Vereine sowie ein Abend der Walliser Communities durchgeführt. Beide Veranstaltungen sollen aufgrund der hohen Nachfrage wiederholt werden.

Ausserdem würden in diesem Jahr erstmals ein Gmeiwärch-Tag sowie ein Kulturabend mit dem Titel «Typisch Wallis» stattfinden. Bei den insgesamt sechs geplanten Integrationsanlässe seien auch Einheimische jederzeit willkommen.

