Erneut «Family welcome»-Gütesiegel für Walliser Ferienorte

Eine Familie beim Skifahren in der Aletsch Arena. Foto: Christian Perret

Am vergangenen Donnerstag hat der Schweizer Tourismus-Verband (STV) zum 7. «Label-Tag. Qualität im Schweizer Tourismus» eingeladen. Unter dem Motto «Get into the Green Scene» bot der Dachverband den rund 140 Teilnehmern eine vielfältige Plattform und zeichnete die Family Destinations 2019-2021 aus.

Am diesjährigen Label-Tag zeichnete der STV 23 Ferienorte als «Family Destination 2019-2021» aus. Die Vergabe des Labels ist an zahlreiche Kriterien gebunden. Diese wurden durch unabhängige Kommissionsmitglieder definiert und von Experten vor Ort überprüft.

Im Wallis dürfen sich Bellwald, Bettmeralp, Blatten-Belalp, Fiesch, Grächen, Nendaz, Riederalp, Saas-Fee und Zermatt über das Gütesiegel freuen.

pd/map

03. Dezember 2018, 11:37

