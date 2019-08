Eröffnung Pumptrack Bettmeralp

In Schräglage. Ein Teilnehmer des Rennens schiesst durch die Kurve. Foto: 1815.ch

Rasant. Ein Teilnehmer am Rennen auf dem Kids-Trail. Foto: 1815.ch

Etwas mehr als ein Jahr nach der Projektierung eröffnete der Bike Club Aletsch einen Pumptrack und einen Kidstrail auf der Bettmeralp. «Es muss vorwärtsgehen», sagte Bike Club-Präsident Martial Minnig.

Biken boomt in der ganzen Schweiz. In der Aletsch Arena werden dieses Wochenende gleich zwei neue Angebote für Freunde unmotorisierter Zweiräder eingeweiht. Den Anfang machte am Samstag der Pumptrack und Kids-Trail auf der Bettmeralp, gleich neben dem Sportzentrum Bachtla.

Ein Pumptrack ist ein asphaltierter Rundkurs für Biker. Ziel ist es – ohne zu treten, nur durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe am Rad – Geschwindigkeit aufzubauen. Offen ist der Pumptrack auf der Bettmeralp für alle Alterskategorien, Räder und Schutzbekleidung können direkt vor Ort gemietet werden. Beim Trail hingegen handelt es sich um einen schmalen, kurvigen Pfad, der ebenfalls von Bikern genutzt wird.

Morgen Sonntag wird auf dem Alpenrose Areal auf der Riederalp «Iische Park» eingeweiht, bestehend aus einem Pumptrack und einem Flowtrail, einem Bikerweg mit herausfordernden Kurven.

31. August 2019

