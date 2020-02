Walliser Coronavirus-Patient bei guter Gesundheit

Der erste Fall einer Coronavirusinfektion (COVID-19) im Kanton Wallis, der am Freitag vom Labor des Zentralinstituts des Spitals in Sitten festgestellt wurde, ist vom nationalen Referenzlabor in Genf bestätigt worden. Er ist im Spital Sitten hospitalisiert und isoliert und befindet sich in einem guten Zustand.

Artikel zum Thema Erster Fall von Coronavirus im Wallis festgestellt

Ein Abstrich eines rund 30 Jahre alten Patienten aus dem Oberwallis im Spital Visp hat am Freitag im Labor des Zentralinstituts der Spitäler in Sitten ein positives Ergebnis erbracht. Der Bestätigungstest des nationalen Referenzzentrums in Genf war ebenfalls positiv.

Gemäss den sofort ergriffenen Massnahmen befindet sich der Patient im Spital von Sitten in Isolation und sein Gesundheitszustand ist nicht besorgniserregend. Die vier Familienmitglieder, die unmittelbar in Quarantäne gesetzt wurden, sind ebenfalls bei guter Gesundheit. Sie bleiben daheim in Quarantäne, bis zum Ende der Inkubationszeit, die maximal 14 Tage dauert. Das Pflegepersonal war nicht gefährdet.

Die epidemiologische Untersuchung hat ergeben, dass der Patient in engem Kontakt mit zwei Arbeitskollegen auf einer Baustelle stand. Diese Personen befinden sich derzeit in Italien. Die Übertragungskette im Kanton Wallis ist gemäss den vorhandenen Informationen unter Kontrolle.

zen

29. Februar 2020, 16:54

Artikel teilen