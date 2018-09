Es brennt - was tun?

Lehrreich. Am Freitag erhielte der Jugendverein Brigerberg die Möglichkeit, zu üben, was es bei einem Brand zu beachten gilt. Foto: zvg

Am Freitag fand im Jugendlokal in Ried-Brig eine Feuerwehrübung statt. Gemeinsam mit der Feuerwehr Brigerberg stellten sich die Jugendlichen dem Szenario; Was tun, wenn es im Lokal brennt?

Begrüsst wurden die zahlreich erschienenen Jugendlichen von Janis Pfammatter, dem stellvertretenden Kommandant der Feuerwehr Brigerberg. In einer theoretischen Einführung lernten die Jugendlichen die Organisation der Feuerwehr, deren Aufgabenbereiche, Löschmethoden und Verhaltensweisen bei Feuer und Rauch kennen.

Anschliessend durften die Teilnehmer an zwei weiteren Posten Löschtechniken erlernen und praktisch anwenden. Simuliert wurden beispielsweise ein Fettbrand im Kochtopf, der mit einer Löschdecke erstickt wurde. Ebenso durften die Jugendlichen einen Papierkorbbrand mit einem Feuerlöscher bekämpfen.

Unter dem Motto, Vorsicht ist besser als Nachsicht, war es auch Ziel der Übung den Vereinsmitgliedern die Fluchtwege zu zeigen und dabei Verhaltensregeln und Sammelpunkt zu definieren.

pd/msu

10. September 2018, 08:09

