Ob sie auch für ihn ein Foto haben? Der Gliser Nicolas Kalbermatten will es wissen und stellt sich der Jury von «Switzerlands Next Topmodel».

Er ist 25 Jahre alt und in seiner Freizeit singt und tanzt er gern. Dürfen wir vorstellen: Nicolas Kalbermatten aus Brig-Glis. Ab 18. Oktober steht das Nachwuchsmodel in der neuen Staffel von «Switzerlands Next Topmodel» vor der Kamera. Er ist einer von 20 Kandidaten. «Es ist eine total crazy Zeit für mich. Ich hätte niemals damit gerechnet, ein Teil der Show zu sein», freut sich Nicolas bei seinem Besuch im Radiostudio. Zum zweiten Mal sucht Host Manuela Frey das beste weibliche oder männliche Schweizer Topmodel.

Der Support aus dem Wallis sei riesig, so Kalbermatten. «Ich habe bereits sehr viele liebe und unterstützende Zuschriften erhalten.» Beworben für die Show hat sich der Krankenpfleger während einer Spätschicht. «Ich hatte gerade Zeit. Und so hab ich es einfach versucht.» Und nun hat es also geklappt. «Am nächsten Morgen riefen mich Leute von Prosieben an und ich durfte mich vorstellen.»

Zehn Frauen sowie zehn Männer im Alter 17 bis 26 Jahren werden in der Casting-Show zu sehen sein. «Es wird dramatisch», verspricht Nicolas im Gespräch mit rro-Moderatorin Karin Imhof. «Meine Konkurrenz ist vielversprechend - soviel kann ich versprechen.» Sendestart von «Switzerlands Next Topmodel» ist am Freitag, 18. Oktober.

ip

11. Oktober 2019, 11:16

