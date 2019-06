Ehrenformation der Ex-Gardisten an Fronleichnam in Sitten

Zum ersten Male begleitete in Sitten an Fronleichnam eine Ehrenformation der Ex-Gardisten nach dem Gottesdienst das Allerheiligste durch die Altstadt. Foto: zvg

Am diesjährigen Fronleichnam kam es in Sitten zu einem Novum: Zum ersten Male begleitete in Sitten eine Ehrenformation der Ex-Gardisten nach dem Gottesdienst das Allerheiligste durch die Altstadt.

Da der Walliser Staatsrat sowie die Ehrendelegation der Walliser Gendarmerie seit diesem Jahr nicht mehr in Sitten an der Messe sowie an der Prozession teilnehmen, konnte Bischof Jean-Marie Lovey auf die Walliser Ex-Gardisten zählen.

Diese stellten in diesem Jahr zum ersten Male in der Kantonshauptstadt eine Ehrenformation und begleiteten nach dem Gottesdienst das Allerheiligste durch die Altstadt.

Nach einem Apero wurde mit einem guten Mittagessen die Freundschaft gepflegt und die Gardisten freuen sich schon auf das nächste Jahr.

pd / zen

21. Juni 2019, 09:36

