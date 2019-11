Explosif übt den Ernstfall

Die Société Suisse des Explosifs in Gamsen macht sich für den Ernstfall fit. Foto: zvg

Am Donnerstag findet bei der Société Suisse des Explosifs in Gamsen eine kantonale Überprüfung der Notfallplanung statt. Die Übung dient der öffentlichen Sicherheit.

Am Donnerstagnachmittag werden in Gamsen Sanitätsautos und Fahrzeuge anderer Blaulichtorganisationen zu sehen sein. Gemäss den Verantwortlichen der Société Suisse des Explosifs handelt es sich dabei nur um eine Übung. Eine solche, wie die kantonale Überprüfung der Notfallplanung eben ist, wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz obligatorisch verlangt und dient der öffentlichen Sicherheit.

Da es sich hauptsächlich um eine Stabsübung handelt, sollte die Bevölkerung an diesem Tag nicht viel von der Übung merken. Gemäss Mitteilung besteht für alle Interessierten am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr die Möglichkeit, das professionelle Arbeiten der Sanität Oberwallis auf dem Gelände der Eidgenössischen Zollverwaltung in Gamsen erklärt zu bekommen.

07. November 2019, 09:24

Artikel teilen