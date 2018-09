Fachkräfte für Lonza ausbilden

Die Zahl der Studierenden, die ihre Ausbildung beginnen, ist im Vergleich zum Vorjahr von 824 auf 850 leicht gestiegen. Die HES-SO Valais-Wallis ist weiterhin bestrebt, ihr Ausbildungsangebot regelmässig an den Arbeitsmarkt und die Bedürfnisse des Walliser Wirtschafts- und Sozialgefüges anzupassen. So hat sie neu eine vollständig deutschsprachige Vertiefung in Biotechnologie im Angebot.

Nach der Einführung der Team Academy mit ihren neuartigen Lehrmethoden im vergangenen Jahr wird nun die Vertiefung Biotechnologie angepasst. «Dies um dem Bedarf an qualifizierten Fachkräften für das Projekt Ibex der Lonza Rechnung zu tragen», sagte François Seppey, Direktor HES-SO Valais-Wallis, am Montagmorgen an der Pressekonferenz. Im Januar 2019 werde zudem das neue Institut Energie der HES-SO Valais-Wallis seine Dienste aufnehmen.

Der Anstieg der Schülerzahl ist auf die zunehmende Zahl Studierender der Höheren Fachschule zurückzuführen, insbesondere im deutschsprachigen Bildungsgang Pflege.

Im neuen Studienjahr kommen gleich mehrere Herausforderungen auf die HES-SO Valais-Wallis zu: «Es geht um die institutionelle Akkreditierung, die Suche nach neuen Räumlichkeiten und die Nachwuchsförderung», berichtet Direktor Seppey weiter.

17. September 2018, 11:48

