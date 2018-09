Farbenfrohe Kulturvielfalt übertrifft alle Erwartungen

Viele Besucher am Kultur- und Genussfestival in Brig Foto: zvg

Am Freitag hat die Primarschule Brig das Kultur- und Genussfestival durchgeführt. Während an zahlreichen Ständen Spezialitäten aus über 30 Nationen verkauft wurden, präsentierten Ländergruppen ein Feuerwerk an kulturellen Darbietungen.

Mit grosser Vorfreude erledigten die Primarschüler von Brig am Freitagvormittag noch die letzten Vorbereitungen für das Kultur und Genussfestival, bevor es um 16 Uhr schliesslich von Schulleiterin Carmen Tonezzer eröffnet wurde. Danach strömten zahlreiche Gäste auf den Schulhausplatz, die Festivalbänke füllten sich schnell.

Um 16:20 Uhr begannen die Kulturdarbietungen mit den Kleinsten. Die Schüler des Kindergarten Brig trugen ihren Tanz auf der Bühne vor. Die Besucher waren begeistert.

Aus der Gruppe Medien waren Xenia Ristic und Jannic Arnold für die Ansagen der Aufführungen und organisatorischen Durchsagen zuständig. Andere Kinder der Medienabteilung Werbung verkauften während des ganzen Abends Festbüchlein, die während der Projektwoche von den Nachwuchs-Journalisten erarbeitet, geschrieben und gedruckt wurden.

Drachen und Kamele

Weil die Drachen in China sehr bekannt sind, liefen zwei Gruppen in Drachenkostümen über den Schulhausplatz. Die andere Hälfte der Gruppe China verkauften Glückskekse und Mandelkekse. Für ein Entgelt konnte man auf zwei Kamelen reiten. Daneben gab es einen Fussball-Slalomlauf, Arm-Bemalungen, ein Geruchsquiz oder Gemälde mit Strassenkreide auf dem Schulhausplatz.

Für die Verpflegung waren Kinder aus sechs Ländergruppen zuständig, die in unermüdlichem Einsatz zusammen mit ihren Lehrern vor Ort Köstlichkeiten aus aller Welt kochten und zum Verkauf anboten. Die Nachfrage war so gross, dass bereits nach kurzer Zeit an einigen Ständen ein Verpflegungsengpass entstand, der glücklicherweise aber schnell behoben werden konnte.

Auch die Eltern halfen grosszügig mit. Insgesamt kamen über 150 Kuchen zusammen, die am Festival verkauft wurden. Der Anlass war für alle Beteiligten ein grosser Erfolg und hat alle Erwartungen übertroffen.

pd/map

29. September 2018, 14:16

Artikel teilen