Die kleinen «Maschgini» sind los

Auch in Reckingen fand am Samstag ein Kinderumzug statt. Foto: 1815.ch

Am Kinderumzug in Naters nahmen zahlreiche Guggenmusiken teil. Foto: MENGIS MEDIA/ALAIN AMHERD

Am Samstag wurde die Fasnacht im Oberwallis so richtig lanciert. Unter anderem mit den beiden Kinderumzügen in Naters und Reckingen.

Ob grimmiger Pirat, kleine Fee, Einhorn, Pantomime, Indianer, Räuber, Gangster, Prinzessin, Ritter oder Banane auf zwei Füssen. Die kleinen «Maschgini» standen ihren grossen Vorbildern verkleidungstechnisch in nichts nach. Eingehüllt in einen fasnächtlichen Klangmantel, für den die Guggenmusiken besorgt waren, eroberten die «Nachwuchs-Maschgini» am Samstagnachmittag die Häuserzeilen und Gassen in Naters und Reckingen.

16. Februar 2020, 10:47

