Ritterorden feiert in Brig-Glis

Impressionen der Investitur und des Pontifikalamts vom Samstagnachmittag in der Wallfahrts- und Pfarrkirche Glis. Foto: Walliser Bote

Seit Freitag finden in Brig und Glis diverse Veranstaltungen und Gottesdienste statt. Dies im Rahmen der jährlichen Einsetzungen der neuen Ritter, Damen und Geistlichen (Investitur) des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

Donata Maria Krethlow-Benziger, die Statthalterin des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem beschreibt es so: «Es ist das grosse Fest der Neuaufnahmen. Wir ­feiern eigentlich die neuen Mitglieder. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft und freuen uns, sieben Ritter, zwei Damen und drei Priester bei uns willkommen zu heissen. Wichtig ist auch das positive Hinaustreten an die ­Öffentlichkeit. Der leitende Grossmeister des Ordens, Kardinal Edwin F. O’Brien, wird extra aus Rom anreisen. Wir werden ihm das Wallis mit all seiner Schönheit näherbringen. Sämtliche kirchlichen Feiern sind öffentlich.»

An folgenden An­lässen ist die Bevölkerung einge­laden:

Samstag um 14.00 Uhr

Investitur und Pontifikalamt in der Wallfahrts- und Pfarrkirche Glis mit musikalischer Gestaltung durch den Kirchenchor Glis.

Sonntag um 10.00 Uhr

Amt in der Pfarr­kirche «Herz Jesu» Brig mit musikalischer Gestaltung durch den Kirchenchor Brig.

18. Mai 2019, 15:45

