Von 68 Zivilschützern und 23 pflegebedürftigen Feriengästen

Die Aktion Sonnenblume nahm in den Räumlichkeiten der Forrest Lodge in Oberwald dank Unterstützung der Zivilschutzorganisationen Brig und Visp bereits zum 23. Mal pflegebedürftige Feriengäste aus dem ganzen Oberwallis in Empfang.

Wie die Verantwortlichen am Freitag mitteilten, wurden nicht weniger als 23 Feriengäste rund um die Uhr von 68 Zivilschützern aus 11 Ressorts betreut. Das primäre Ziel sei die Entlastung von Angehörigen von Feriengästen gewesen. Die Zivilschützer stellten sich unter der Leitung von Michael Eyer während einer Woche in den Dienst der pflegebedürftigen Personen und bescherten ihnen eine unvergessliche Ferienwoche. Jedem Gast stand ein persönlicher Betreuer zu Seite.



Die Mitarbeiter des Wellness-Hotels Sonnenblume boten ihren Gästen dabei ein Rahmenprogramm an, das vom allmorgendlichen Turnen über diverse Therapieangebote wie Massage, Fusspflege und Musiktherapie, bis hin zu Basteln reichte. «Wer wollte, konnte sich sogar einen neuen Haarschnitt verpassen lassen, das Tanzbein schwingen, an verschiedenen Ausflügen teilnehmen oder einer besinnlichen Eucharistiefeier beiwohnen.»

40 Anmeldungen



Dank der Air Zermatt und der Raiffeisenbanken Oberwallis kamen die Teilnehmer ausserdem in den Genuss von einmaligen Helikopterrundrundflügen. Weitere Ausflugsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit Tandem 91 und dem Oldtimerclub Oberwallis rundeten das Angebot ab. «Selbst der Walliser Sicherheitschef und Staatsrat Frédéric Favre besuchte den Projektstandort in Oberwald und zeigte sich bewegt vom Engagement der kompetenten Zivilschutzdienstleistenden, welche bereits im Vorfeld grosse organisatorische Arbeit leisteten.» Dieses Jahr seien rund 40 Anmeldungen eingegangen, aus Kapazitätsgründen hätten aber nur 23 Bewerber berücksichtigt werden können.



Auch Valentin Cina, Amtschef der Zivilschutzorganisation Wallis, machte sich vor Ort ein Gesamtbild der Aktion Sonnenblume: «Die Aktion Sonnenblume bietet für die Zivilschutzorganisation Wallis nicht nur eine praktische 24-Stunden Einsatzmöglichkeit der verfügbaren Mittel, sie ist auch eine ideale Plattform um der Oberwalliser Bevölkerung eine Freude zu machen und den Bedürftigen etwas zurückzugeben», wird Cina in der Mitteilung zitiert. Ebenso habe sich Bernhard Zen-Ruffinen, Kommandant der ZSO Region 2, zufrieden gezeigt: «Dank der Aktion Sonnenblume können ausgebildete Kader ihr Theoriewissen optimal in die Praxis umsetzen. Die zufriedenen Teilnehmer und die spürbare Begeisterung sorgten für ein Erlebnis der besonderen Art und sind wohl der schönste Lohn für die geleistete Arbeit.»

pd/tma

05. Juli 2019, 17:30

