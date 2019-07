Das Wallis ist an der Waadtländer Riviera angekommen

Am heutigen Freitag steht die «Fête des Vignerons» im Zeichen der Dreizehnsternerepublik. Am Walliser Kantonaltag präsentiert sich der Kanton in all seinen Facetten.

Kurz vor 11 Uhr morgens trifft der Extrazug in Vevey ein. Die Walliser Delegation – gemäss Aussagen von Wallis/Valais Promotion – ist mit rund 600 Personen in Vevey angetroffen. Angeführt von der MG Saltina Brig und dem Staatsrat führte der Umzug an der Riviera entlang zur Arena, wo ein Apéro durchgeführt wurde.

Der Staatsrat ist quasi in corpore angereist, nur Jacques Melly verweilt in den Ferien in Südfrankreich. Zahlreiche Politiker sind dem Ruf der Fête des Vignerons gefolgt, die nur einmal alle rund 20 Jahre stattfindet. Ständeratspräsident Jean-René Fournier, Ständerat Beat Rieder, Nationalrat Philipp Matthias Bregy und Grossrat Manfred Schmid um nur einige unter den zahlreichen anwesenden zu nennen.

Um 16 Uhr findet der Kantonale Umzug durch die Strassen Veveys statt.

Zirka alle 20 Jahre oder einmal pro Generation, findet die Fête des Vignerons in der Stadt Vevey statt. Letztmals wurde der Festakt im Jahr 1999 durchgeführt. Seit dem 18. Juli herrscht in Vevey nun wieder täglicher Festbetrieb. Für den Event haben die Organisatoren eine Arena für 20'000 Personen auf dem Marktplatz errichtet. In dieser treten bis zu 5'000 Schauspieler und Sänger auf. Der Freitag gilt in diesem Jahr ganz dem Kanton Wallis. Unter dem Motto "das Wallis versetzt die Berge mitten in die Fête", soll der Walliser Kantonstag eine Mischung aus Tradition und Moderne werden.

Am Morgen werden an verschiedenen Standorten Walliser Musikanten, Traditionen oder auch Gebäude präsentiert und vorgestellt. Auch die Walliser Winzer erhalten die Chance sich am Fest von ihrer besten Seite zu zeigen. Am Nachmittag gegen 16 Uhr wird der Umzug durchgeführt. Anschliessend folgt der offizielle Teil auf der Scène du Rivage. Gegen 21 Uhr ist der Beginn der Aufführung in der Arena. Danach wird der Tag mit einem nächtlichen Schauspiel auf dem See abgeschlossen.

awo/bl

26. Juli 2019, 13:38

Artikel teilen