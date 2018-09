In Naters, Birgisch, Blatten und Mund hat am heutigen Samstag ein Tag der offenen Tür der Feuerwehr stattgefunden. An allen Standorten demonstrierten die Frauen und Männer der Feuerwehr Naters ihr Können.

Die Besucher waren auch eingeladen, selbst Hand anzulegen, und Eimerspritze, Strahlrohr oder Löschdecke fanden regen Anklang. In vielen verschiedenen Postenarbeiten hatte die Bevölkerung des grossen Dorfes Gelegenheit, ihre Feuerwehr besser kennenzulernen. Manche Kinderaugen glänzten beim Umgang mit dem Strahlrohr. Und für einmal war es gänzlich ungefährlich, wenn kleine und grosse Feuerwehr-Fans den Flammen mit der Löschdecke oder dem Feuerlöscher zu Leibe rückten.

«Iischi Friizit fer ewi Sicherheit» – nach diesem Motto trainieren die Angehörigen der Feuerwehr jahrein, jahraus, um im Ernstfall ihren Mann und ihre Frau stehen zu können. Der Bevölkerung zeigte die Feuerwehr heute nun für einmal hautnah, was sie alles zu leisten vermag. «Und wenn der eine oder andere kleine Feuerwehr-Fan dereinst in die Fussstapfen der heutigen Brandbekämpfer tritt, so hat sich der Tag der offenen Tür doppelt gelohnt», freuen sich die Organisatoren.

08. September 2018, 17:02

