Zweiter «Flanier'Abund» lockt wiederum zahlreiche Besucher nach Grächen

Anlässlich des «Falnier' Abund» in Grächen spielte die Dudelsack-Gruppe «GlenGrian» auf. Foto: zvg

Der zweite «Falnier' Abund» in Grächen lockte wiederum zahlreiche Besucher ins Dorf. Foto: zvg

Der zweite «Falnier' Abund» in Grächen lockte wiederum zahlreiche Besucher ins Dorf. Foto: zvg

Zweite Austragung des traditionellen «Flanier'Abund» in Grächen am Mittwoch: die Veranstalter sind zufrieden mit beiden Durchführungen. Sowohl Gäste als auch Einheimische konnten für die Aktion in der Feriendestination gewonnen werden.

Ab 18.00 Uhr am Mittwochabend konnten die Besucher auf der oberen Dorfstrasse, zwischen der Talstation Hannigalp und dem Hotel Hannigalp, von verschiedenen kulinarischen Walliser Spezialitäten der einheimischen Wirte kosten. Gleichzeitig standen für die Kinder altertümliche Spielzeuge bereit.

Die Geschäfte waren bis 22.00 Uhr geöffnet und luden zu einem lockeren Einkaufsbummel ein. Die Gewinner des SiSu Wettbewerbs profitieren von einer Überraschungsbox. Der Abend wurde musikalisch umrahmt von Alleinunterhalter Bruno Steiner, der Dudelsack-Gruppe «GlenGrian» sowie den einheimischen Jagdhornbläsern «Gämschbeck».

pd / pan

25. Juli 2019, 07:53

Artikel teilen