Grosse Lawinengefahr im südlichen Wallis

Ein heftiger Föhnsturm hat sich in der Nacht auf Samstag in der Schweiz bemerkbar gemacht. Nicht nur in den Bergen sondern auch in Alpentälern wurden dabei Orkanböen gemessen. Im südlichen Wallis herrscht mit Gefahrenstufe 4 teils grosse Lawinengefahr.

Auf dem Gütsch ob Andermatt UR erreichten die Böen Spitzen von 147 Kilometern pro Stunde, wie SRF Meteo am Samstagmorgen mitteilte. Aber auch in tieferen Lagen blies es zünftig. In Les Diablerets VD erreichten die Böen Tempo 134 und in Meiringen BE 126. Meteorologen warnten für den Verlauf des Morgens vor weiteren Sturmwinden. Im Berner Haslital und im Urner Reusstal könnten die Winde demnach Spitzen von bis zu 130 Kilometern pro Stunden erreichen.

Bis zu 220 cm Neuschnee in den letzten acht Tagen

Wegen des Sturms und zugleich starker Schneefälle herrscht im südlichen Wallis, im Nordtessin sowie in der Gotthard-Region grosse Lawinengefahr. Es gilt die Gefahren-Stufe 4 von 5, wie das WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) mitteilte. Gemäss aktuellem Lawinenbulletin des SLF sind im Süden der Schweiz in den vergangenen acht Tagen verbreitet 80 bis 130 cm Schnee gefallen. Am Alpenhauptkamm vom Monte Rosa bis ins südliche Binntal sowie im Bedretto und in den Maggiatälern fielen sogar 170 bis 220 cm. Zusammen mit den prognostizierten Schneefällen würden sich daraus für die Periode vom 14. bis am 24. November sehr hohe, aber nicht rekordmässige Zehn-Tages Neuschneesummen ergeben.

Oberhalb von rund 2800 m sind im Mittelteil der Schneedecke zusammenhängende, kantig aufgebaute Schichten vorhanden. Sonst ist der Schneedeckenaufbau eher günstig. Unterhalb von rund 2400 m gingen in den schneereichen Gebieten des Südens zahlreiche Gleitschneelawinen ab. Mit stürmischem Südwind werden der Neuschnee im Süden, und im Norden der an Schattenhängen noch teils lockere Altschnee, verfrachtet.

Weitere Neuschneemengen bis Samstagnachmittag

Von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag fallen in den Vispertälern, im Simplongebiet, im Binntal sowie im Bedretto, in der oberen Leventina und in den Maggiatälern oberhalb von rund 2200 m 60 bis 80 cm Neuschnee. Entlang der Grenze vom Wallis zu Italien sind bis bis zu 100 cm gemeldet. Entlang des Alpenhauptkamms vom Grossen St. Bernhard bis zum Monte Rosa, im südlichen Obergoms und im übrigen Tessin werden 40 bis 60 cm Neuschnee erwartet. Entlang des übrigen Alpenhauptkamms vom Goms bis zur Bernina, sowie vom Aletschgebiet über die Haslitäler bis ins Maderanertal gibt es 20 bis 40 cm.

sda / pan

23. November 2019, 09:39

