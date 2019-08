Frida von ABBA zog im Sommer nach Genolier

Anni-Frid Lyngstad, Prinzessin Reuss von Plauen, oder kurz: Frida, hat ihre Zelte in Genolier aufgeschlagen. Dies berichtete diese Woche das Westschweizer Wirtschaftsmagazin «Bilan».

In der waadtländischen Gemeinde nahe Nyon ist sie in bester Gesellschaft. Auch der vormalige UEFA-Präsident und Fussballstar Michel Platini oder Ex-Formel1-Pilot Jackie Steward haben am Genfersee ihre Papiere. Frida wurde in den 1970er-Jahren mit der schwedischen Pop-Gruppe ABBA weltweit bekannt. Und wohlhabend. Ihr Vermögen wird bis zu einer Viertelmilliarde Franken geschätzt. Vor ihrem Umzug im Sommer lebte Frida über 20 Jahre in ihrer Wahlheimat Zermatt.

wb

24. August 2019, 07:00

Artikel teilen