Stabile Besucherzahlen und zufriedene Veranstalter

Die BergBuchBrig bot fünf Tage lang einen Programmhöhepunkt nach dem anderen. Das Programm kam beim Publikum sehr gut an.

Andreas Weissen zog am Sonntagabend eine positive Bilanz. «Wir verzeichneten rund 4000 Präsenzen. Das entspricht in etwa den Besucherzahlen der letzten Jahre», sagte der Programmleiter. Sehr gut besucht seien immer Veranstaltungen, bei denen Einheimische mitmachen. «Erstaunlich viele Zuschauer zog ein italienisches Sprechtheater an. Fast 80 Besucher fanden sich dafür im Theatersaal des Zeughauses ein. Weniger gut liefen die Veranstaltungen in französischer Sprache. Dafür konnten sich nur so zwischen 15 und 20 Besucher begeistern», hält Andreas Weissen fest. Man wolle aber weiterhin fremdsprachige Programmpunke anbieten und diesen Austausch pflegen.

An der BergBuchBrig finden sich immer wieder echte Trouvaillen im vielseitigen Programm. So war es auch in diesem Jahr. Der Dokumentarfilm von David Henzen kann in diesem Zusammenhang ebenso erwähnt werden wie die Lesung «Greedi üüfe» von Hans-Peter Müller Drossaart mit musikalischer Begleitung von Peter Gisler oder die Buchpräsentation «Himmelwärts - Bergführerinnen im Porträt» von Daniela Schwegler. Aber das sind nur einige, aus einem fünftägigen Programm, dass vollkommen zu überzeugen wusste. Die Besucherzahlen sprechen denn auch für sich.

