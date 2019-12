Fussgänger in Corin nach Zusammenprall mit Auto gestorben

Legende. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Sonntagabend in Corin-de-la-Crête sucht die Kantonspolizei nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: mengis media/alain amherd

Ein 79-jähriger Fussgänger ist am Sonntagabend in Corin-de-la-Crète bei Crans-Montana von einem Auto angefahren worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und starb noch am selben Abend im Spital, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr im Dorf Corin auf der Hauptstrasse von Siders in Richtung Chermignon herkommend. Aus zunächst nicht geklärten Gründen übersah sie den Mann, der die Fahrbahn überquerte.

Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, mit der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56 Kontakt aufzunehmen.

msu

16. Dezember 2019, 13:50

Artikel teilen