Gänsehaut im Geisschrummu

Starke Stimmen, elektrisierende Rhythmen, magische Momente: Das 2. gampeljazz geizte nicht mit Höhepunkten.

Am Wochenende hallten jazzige Klänge durch die Gampjer Gassen. Über 40 Künstlerinnen und Künstler sorgten auf den Dorfplätzen und im Geisschrummu für ausgezeichnete Stimmung und gesellige Momente. Auch die Organisatoren ziehen in einer Mitteilung ein positives Fazit. „Klasse Konzerte, bestes Wetter und rund 800 zufriedene Besucherinnen und Besucher. Wir sind auf Kurs und werden das Festival auch in den kommenden Jahren durchführen“, so der Verein gampeljazz.

Über dem Regenbogen

„Wo ist hier der Künstlereingang Bühne?“, fragte Sandy Patton kurz vor ihrem Auftritt und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als ihr die Stalltüre in den Geisschrummu geöffnet wurde. Die amerikanische Jazzsängerin eröffnete am Freitagabend die zweite Ausgabe des gampeljazz mit einem eindrücklichen Konzert. Patton, mittlerweile 70-jährig und seit Jahrzehnten auf den Bühnen des Jazz zu Hause, überzeugte mit Ausstrahlung, Charisma und ihrer starken Stimme. Hinreissend dynamisch interpretierte sie Klassiker der Jazz- und Soulgeschichte. Magisch etwa der Moment, als Patton „Over the Rainbow“ intonierte – Gänsehaut bei den Besucherinnen und Besucher im ausverkauften Geisschrummu.

Afrikanische Schwingungen

Am Samstag wurde das künstlerische Feld geöffnet. Verschiedene Jazzbands diverser Genres traten auf den Dorfplätzen von Gampel auf, alles garniert mit Zauber- und Clowneinlagen. Die Rezeptur ging auf: im Laufe des Tages entwickelte sich ein schönes Familienfest in gemütlichem Ambiente. Als Bühnenbild die schmucken Dorfplätze, von den Organisatoren liebevoll geschmückt und dekoriert. Headliner des zweiten Festivaltages war die Nkonsonkonon Star Band. Das Ensemble um den Perkussionisten und Sänger Tobias Kwabena Asuming spielte sich mit viel Wucht und Groove in die Herzen der Konzertbesucher.

Den musikalischen Schlusspunkt der zweiten Ausgabe setzte DJ Big Daddy Dave mit einem raffiniert-arrangierten Set, bestückt mit schönen Perlen des Soul, Funk und Jazz.

09. September 2018, 18:04

Artikel teilen