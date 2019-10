Ganz im Zeichen der keltischen Musik

Die Crew des «Irish Folk Festival 19» machte am Sonntag halt im Visper La Poste. Liebhaber der keltischen Musik kamen dabei voll auf ihre Kosten.

Die Crew des «Irish Folk Festival 19» tourt während mehreren Wochen durch Europa und machte am Sonntag halt im Visper La Poste. Ganz nach dem diesjährigen Motto «The calm before the storm tour» begann der Abend mit Caroline Keane an der Concertina und Tom Delany am irischen Dudelsack eher ruhig. Der aus Nordirland kommende Singer-Songwriter Barry Kerr gab einige seiner Songs zum Besten.

«The Fitzgeralds» brachten mit ihrem breiten Repertoire aus Bluegrass, French-Canadian und Jazz und begleitetem kreativen Steptanz erste Sturmwellen auf die La Poste Bühne.

Die Headliner des Abends «Mànran» begeisterten das Publikum gemäss Mitteilung von der ersten Minute an und sorgten mit ihrem schottischen Rock für eine tolle Partystimmung. Einzigartig war dann das Duett zwischen zwei Dudelsäcken, der irischen Uilleann und der schottischen Bagpipes. Als absoluter Höhepunkt standen die 13 Künstler gemeinsam auf der Bühne und boten ein unvergessliches Schlussfeuerwerk mit keltischer Musik.

28. Oktober 2019, 08:57

