Gelungenes Älplerfest auf der Riederalp

Brauchtum | Prächtiges Sommerwetter lockte zahlreiche Zuschauer an

Ein Oktoberfest-Wagen und der Wagen des «Chuestalls» offerierten den Zuschauern am Strassenrand kühle Drinks. Foto: zvg

Am Sonntag fand auf der Riederalp das traditionsreiche Älplerfest statt. Ob Feldgottesdienst, Festumzug oder Volkstanz: Der Ski- und Sportclub Aletsch Riederalp präsentierte ein abwechslungsreiches Programm.

Das Älplerfest startete bereits am Vormittag mit einem Feldgottesdienst. Am Nachmittag stand der Festumzug an. Die Teilnehmer präsentierten dabei gemäss Mitteilung das «einstige und gegenwärtige Leben». Für musikalische Unterhaltung war die Musikgesellschaft «Bettmeralp» besorgt. Der Treichlerclub Heimenschwand und der Challenclub Riederalp sorgten für lautstarke Aufmerksamkeit.

Ebenfalls am Umzug mit dabei waren der Ski- und Sportclub Aletsch Riederalp und die Schweizerische Skischule Riederalp. Der Jodlerklub Riederalp stimmte schon mal auf das 61. Walliser Jodlertreffen ein, welches am 22. August 2020 in Mörel-Filet stattfinden wird.

Mit Ländlermusik, Tanz und guter Stimmung präsentieren sich die eingeladenen Vereine nach dem Umzug auf dem Festplatz von ihrer schönsten Seite.

pd/msu

05. August 2019, 17:41

Artikel teilen