Die Trinkwasserqualität in Wiler kann derzeit nicht gewährleistet werden. Dies teilt die Gemeinde mit. Das Wasser soll vor dem Konsum abgekocht werden.

Betroffen ist demnach die Wasserqualität in Wiler Dorf - ohne Alpen. Weitere Informationen sollen folgen, so die Gemeindeverwaltung in einer kurzen Mitteilung.

msu

26. Juni 2019, 14:12

