Gemeinsam den Neuanfang feiern

Der Neustart des Radioprogramms ist gelungen. Am kommenden Wochenende feiern nun mengis media sowie die Druckerei Valmedia das Pomona-Fäscht.

Alle unter einem Dach. So hiess nicht nur eine Sitcom in den 1990er-Jahren, sondern so lautet auch das Motto von mengis media. Der «Walliser Bote», die «Rhone Zeitung», rro und die Druckerei Valmedia sind nun an einem Ort vereint.

Am Montag feiert rro nicht nur seinen 29. Geburtstag, sondern gleichzeitig den Neustart. "Alles neu macht die Zukunft" ist die Devise. Nicht nur das Klangkleid von rro wird aufgefrischt, künftig ist das Radio auch zu sehen. Radiovision bringt die Videoclips zu den gespielten Titeln, illustriert Nachrichten sowie den Service und die Radiomacher sind beim Moderieren zu sehen.

Da nun alles eingerichtet ist, will sich das Oberwalliser Medienhaus der Öffentlichkeit präsentieren. Hierzu findet am kommenden Wochenende das Pomona-Fäscht statt. Interessierte erhalten da die Möglichkeit, den gesamten Komplex im Rahmen von geführten Touren zu erkunden und dabei noch allerhand zu erleben: So sorgen zehn verschiedene Küchen aus der ganzen Welt für das leibliche Wohl, das Café Weri verkauft Kaffee und Kuchen, 20 Bands aus allen Sparten musizieren auf diversen Bühnen, das Atelier Manus präsentiert sich und seine Produkte und für die Kinderbetreuung ist ebenfalls gesorgt.

zy

11. November 2019, 15:32

Artikel teilen