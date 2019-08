500 Feuerwerkskörper beleuchten Gemmiwand

Am 1. August wird auch in Leukerbad ein grosses Feuerwerk gezündet. Foto: zvg

Am 1. August wird auch in Leukerbad ein grosses Feuerwerk gezündet. Für die Verantwortlichen ist dies ein Abend unter Spannung. Bis zu fünf Tonnen Material fliegen gen Himmel.

Bevor das Feuerwerk am Nationalfeiertag die Gemmiwand beleuchten kann, müssen gewaltige Mengen an Material ins Bäderdorf transportiert werden. Gemäss Jean-Claude Grichting, welcher für das Feuerwerk zuständig ist, werde dieses mit einem riesigen Lastwagen antransportiert. Anschliessend fliegen die Helikopter einen Teil der Feuerwerkskörper in die Gemmiwand. «Am 1. August sind zehn Leute den ganzen Morgen im Einsatz, um alles einzurichten und die Feuerwerkskörper aufzustellen. Am Nachmittag schliessen wir dann das Feuerwerk in der Gemmiwand an, um alles für den Abend bereit zu haben.»

Dieses Jahr werden wiederum rund fünf Tonnen Material in die Luft gejagt. Blindgänger sind keine Seltenheit. «Von den 500 Kugeln, die wir verschiessen, sind es jedoch nur rund zwei bis drei, die nicht losgehen. Diese werden bei der Schlusskontrolle geortet und entschärft, damit kein Risiko besteht.»

Für Jean-Claude Grichting ist der 1.-August-Abend jeweils ein stressiger Akt. «Ich bin froh, wenn der Abend vorbei und alles gut gelaufen ist. Wobei sich die Situation für mich verbessert hat, als wir vor vier Jahren auf Fernzündung umgestellt haben. Vorher waren jeweils Männer in der Gemmiwand, die das Feuerwerk zünden mussten.»

zy

01. August 2019, 13:00

Artikel teilen