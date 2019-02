Generaldirektor nimmt den Hut

Die Betriebsgesellschaft Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA (TGSB SA) und Generaldirektor Fabrice Vouilloz gehen ab sofort getrennte Wege.

Die TGSB SA und Fabrice Vouilloz hätten vereinbart, die Zusammenarbeit nach zwei Jahren per Ende Januar zu beenden, teilte das Unternehmen mit. Gegenüber der Tageszeitung «Le Nouvelliste» bestätigte der Direktor seinen Abgang. Er wolle sich beruflich neu orientieren und habe per 30. April 2019 gekündigt, wird Vouilloz in einem Online-Artikel zitiert. In der Folge habe der Verwaltungsrat einem vorzeitigen Ausscheiden per 31. Januar zugestimmt. Gemäss Verwaltungsratspräsident Olivier Français will die TGSB SA den Direktionsposten möglichst neu besetzen.

pd/fm

01. Februar 2019, 15:36

