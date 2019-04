Am Freitag fand die 49. Generalversammlung des Gewerbevereins Naters mit über 60 Mitgliedern im Restaurant Bellevue statt. Neben dem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr wurde Yves Zurwerra zum Ehrenmitglied ernannt.

Nathalie Roten und Yves Zurwerra treten aus dem Vorstand des Natischer Gewerbevereins aus. Zurwerra wurde aufgrund seiner langjährigen Verdienste im Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Yannick Abgottspon.

Neben der Ehrung dürfen sich die Vereinsmitglieder auch auf das anstehende Jubiläum freuen: 2020 feiert der Gewerbeverein Naters sein 50-jähriges Bestehen. Zudem wurde an der Generalversammlung der neue Internetauftritt des Vereins vorgestellt.

In seinem Jahresrückblick liess Präsident Christian Zenzünen verschiedene Aktivitäten und Events Revue passieren. Wie die Verantwortlichen mitteilen, hat man im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wallis eine Umfrage unter den Gewerbetreibenden lanciert. Das Ziel: Die aktuellen Herausforderungen analysieren und Lösungsvorschläge erarbeiten.

Zenzünen sprach auch die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Brig an. Diese sei «erfreulich». Es seien zwei gemeinsame Anlässe durchgeführt worden. Am Herbstanlass besuchten die Mitglieder die Geflügerfarm Salzmann in Naters. Der Höhepunkt des Vereinsjahres sei wiederum der Natischer Adventsmärt gewesen.



13. April 2019, 12:22

