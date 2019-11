Zunahme von Ausbildungsplätzen im Wallis

Bei den Ausbildungsplätzen in den Berufen Fachperson Gesundheit und Fachperson Betreuung wird im Wallis seit 2016 eine Zunahme registriert. Der Aufwärtstrend hält weiterhin an.

Der demografische und gesellschaftliche Wandel erfordert eine permanente Neuausrichtung der Ausbildungen im Gesundheits-, Sozial- und Hauswirtschaftsbereich. Die Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Wallis, die sich besonders im Anbieten von überbetrieblichen Kursen und Weiterbildungen und in der Förderung dieser Berufe engagiert, zog an der Generalversammlung am Montag in Visp punkto ausgebildete Fachpersonen eine positive Bilanz.

So konnte seit 2016 eine bedeutende Zunahme der Ausbildungsplätze von 26 Prozent für die Berufe Fachperson Gesundheit und Fachperson Betreuung festgestellt werden. Wie es in einer Mitteilung der Organisation heisst, hält der Aufwärtstrend weiterhin an.

wh

12. November 2019, 13:56

