Gletsch: Raser auf der Grimselpass-Strasse

Am Dienstag registrierte die Kantonspolizei am Grimselpass mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen. Darunter auch ein Raserdelikt eines Motorradfahrers.

Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte, fuhr am Dienstag eine Gruppe britischer Motorradfahrer von Italien herkommend über den Grimselpass in Richtung Meiringen/BE. Gegen 11.20 Uhr seien zwischen Gletsch und der Passhöhe drei Motorradfahrer dieser Gruppe vom Radar mit Brutto-Geschwindigkeiten von 107, 142 und 151 km/h anstelle der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gemessen worden.

Die Motorradfahrer wurden bei den zuständigen Behörden verzeigt und mussten Bussenkautionen hinterlegen.

pd/tma

06. September 2019, 10:03

Artikel teilen