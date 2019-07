Golfclub «Source du Rhône» in Obergesteln feiert Jubiläum

Jubiläums-Dinner in der Mehrzweckhalle in Obergesteln (v.l.): Christian Imsand, Gemeindepräsident Obergoms, Daniel Biderbost, Gemeindeschreiber, Nicolas Bürcher, Club-Manager sowie Patric Zimmermann, Gemeinderat und Patrick Ruppen, Club-Präsident. Foto: zvg

Der Golfclub «Source du Rhône» in Obergesteln konnte am vergangenen Wochenende sein 20-Jahr-Jubiläum feiern. Zum Geburtstag beschenkte die Gemeinde Obergoms den Club mit 40 000 Franken.

Mitglieder des Golfclubs sowie Mitarbeitende und Sponsoren haben gemäss den Organisatoren während drei Tagen für erfolgreiche Jubliäumsfeierlichkeiten gesorgt.

Höhepunkt des Anlasses zum 20. Geburtstag stellte neben einigen Turnieren und musikalischer Unterhaltung das Jubiläums-Dinner in der Mehrzweckhalle in Obergesteln dar. Dort erhielt der Golfclub «Source du Rhône» von der Gemeinde Obergoms ein finanzielles Geschenk von insgesamt 40 000 Franken. Damit, so heisst es in einer Mitteilung des Clubs, soll unter anderem ein neues Putting-Green erstellt werden.

Gemäss Club-Historie wurde der Golfplatz in Obergesteln im Sommer 1999 eröffnet und gehört mit über 6'040 Quadratmetern zu den längsten 9-Loch-Anlagen der Schweiz. Von anfänglich ein paar Dutzend Mitgliedern ist der Golfclub inzwischen auf rund 400 Mitglieder angewachsen.

pd / pan

23. Juli 2019, 13:56

