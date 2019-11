Gommer Adventsmarkt in vollem Gange

Gesellschaft | Trotz Regen zahlreiche Besucher am Samstag in Fiesch

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Impressionen vom Gommer Märt am Samstag. Foto: mengis media

Von Freitag bis Sonntag findet in Fiesch der Gommer Adventsmarkt statt. Trotz schlechtem Wetter war dieser am Samstag gut besucht.

Artikel zum Thema In Brig lock(t)en gleich zwei Weihnachtsmärkte

Der Gommer Adventsmarkt lud am Samstag zum Schlendern ein. Über 70 Stände lockten die zahlreichen Besucher zum Verweilen. Trotz des strömenden Regens befanden sich viele Besucher am Adventsmarkt in Fiesch. Für die Gäste gab es verschiedenste Artikel aus der Region anzuschauen und auch zu kaufen. Unter anderem wurden Kleider, Krippen und Adventsmaterial angeboten.

Das Programm des Adventsmarkts war bunt gemischt einerseits durch die musikalische Unterhaltung der Primarschüler aus der Region Untergoms, anderseits durch die Musikgesellschaft Eggishorn, und den Chor Andyamo aus Leukerbad. Auch für die Kleinsten wurde etwas geboten. Es gab in der Bibliothek von Fiesch «Märlistunden». Die Kinder durften dort gespannt Märchengeschichten zuhören. Zudem konnte man wieder ein traditionelles Essen geniessen, darunter natürlich die Gommer Spezialität Cholera. Aber auch andere Essens- und Glühweinstände waren natürlich vor Ort präsent.

Für Unentschlossene gibt es noch den Sonntag, welcher zum Schlendern über den Gommer Märt einlädt.

gm

23. November 2019, 19:12

Artikel teilen