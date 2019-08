Grengiols zum Dritten

1979 war das erste, 1999 das zweite und übers vergangene Wochenende das dritte Mal, dass Grengiols mit einer Heimattagung und einem Dorffest aufwartete.

«Grängelsch 'm Schuss» lautete das Motto, unter welchem der dreitägige Anlass über die Bühne ging. Das OK unter dem Präsidium von Beat Ritz hatte gemeinsam mit den zehn Dorffvereinen keine Mühe gescheut, Grengiols von seiner lebendigen Seite zu präsentieren. Wobei die Kultur alles andere als zu kurz kam.

Das Heute ins Zentrum stellen und nicht das Gestern – dies war beim Dorffest angesagt. Dabei spielten das Dorf und die Menschen, die in diesem schmucken Dorf leben, die Hauptrollen. «Im OK haben wir uns von Anfang an als roten Faden zum Ziel gesetzt, dass möglichst viele Grengjerinnen und Grengjer zum Zuge kommen», erklärte Beat Ritz bei der Eröffnung der Festlichkeiten und fuhr fort: «Dieser rote Faden ist für uns mit ein Grund, von einer Heimattagung zu sprechen».

Mehr dazu im Walliser Boten vom 26. August.

25. August 2019, 19:30

