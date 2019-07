Griespass vom Wallis aus wieder erreichbar

Wandern | An einigen Stellen noch etwas steil. Zugang zum Griessee weiterhin gesperrt

Die zwei Weitwanderwege Via Sbrinz und der Alpenpässe-Weg sind über eine neue Wegführung wieder begehbar. Mit dem Postauto ist der Weg zum Griesspass neu von der Haltestelle Ladstafel aus erreichbar.

Wegen Schnees konnten die Arbeiten am neuen Pfad erst diese Woche wieder aufgenommen werden, teilen die Verantwortlichen von Obergoms Tourismus am Mittwoch mit. Man rechne damit, dass die definitive Fertigstellung Mitte August erfolgt. Bis dahin müssten die Wanderer mit leichten Einschränkungen rechnen, der Weg zum Griesspass sei aber offen und begehbar, wenn auch an einigen Stellen noch etwas steil. Er ist jetzt von der Haltestelle Ladstafel aus erreichbar, nicht mehr ab Abzweigung Griesspass. Die Zufahrtstrasse zum Griessee bleibt weiterhin gesperrt.

Der Wanderweg beim Nufenenstock musste im Spätsommer 2017 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Gemeinde Obergoms habe im Sommer 2018 die Bauarbeiten für eine neue Wegführung in Auftrag gegeben. Sie wurden vergangenen Herbst aufgrund des Wintereinbruches frühzeitig eingestellt.

pd/tma

17. Juli 2019, 15:45

