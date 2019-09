Grosse Wahlumfrage von Mengis Medien und “Le Nouvelliste”

Etwas Zeit für die Wahlen. Die Umfrage nimmt bloss etwa 10 Minuten in Anspruch. Foto: Keystone

Am 20. Oktober 2019 wählt das Schweizer Stimmvolk die Mitglieder des Nationalrats und des Ständerats. Mengis Medien und «Le Nouvelliste» spannen zusammen und lancieren gemeinsam eine Wahlumfrage.

Das Oberwalliser Medienhaus Mengis, dass die Titel «RhoneZeitung», «Walliser Bote» sowie das Lokalradio rro unter einem Dach vereint, lanciert zusammen mit der Unterwalliser Tageszeitung «Le Nouvelliste» eine Wahlumfrage (ou en français), um Tendenzen und Trends zu erfassen und der Walliser Stimmbevölkerung auf den Puls zu fühlen. Auf 1815.ch und rro.ch können Sie den Fragebogen ausfüllen. Uns interessiert, welche politischen Herausforderungen für Sie im Vordergrund stehen und für welche Partei Sie sich heute entscheiden würden. Die Umfrage nimmt bloss etwa 10 Minuten in Anspruch. Die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen auf den Kanälen der Mengis Medien und «Le Nouvelliste» publiziert. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

bra

04. September 2019, 08:26

Artikel teilen