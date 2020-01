Damit in Zentralafrika Brunnen gebaut werden können

Am Dienstag waren Schüler in Eyholz als Sternsinger unterwegs. Sie zogen von Tür zu Tür und sammelten Geld für das Hilfsprojekt «Wasser für Kamerun». Es kamen 4250 Franken zusammen.

Das Sternsingen in Eyholz hat Tradition. Am Dienstag war es wieder so weit. In vier Gruppen zogen Schüler von Haus zu Haus, um Alt und Jung den Segen für das Jahr 2020 zu überbringen. Die Schüler sammelten dabei Geld für das Hilfsprojekt «Wasser für Kamerun». Gemäss Mitteilung hat sich die Bevölkerung von Eyholz sehr grosszügig gezeigt. Es kamen 4250 Franken für das Hilfsprojekt in Zentralafrika zusammen. Das Geld ermöglicht den Bau von Brunnen und damit den dortigen Einwohnern den Zugang zu sauberem Trinkwasser.

pd/wh

09. Januar 2020, 14:44

Artikel teilen