Rebecca Guntern ist Head Sandoz Europe

Seit 1. Januar 2020 verantwortet die Walliserin Rebecca Guntern das Europageschäft der Generikadivision von Novartis und wurde zeitgleich in die Geschäftsleitung von Sandoz berufen.

Sandoz ist führend im europäischen Generikamarkt und in über 40 europäischen Ländern tätig. 2019 erwirtschaftete Sandoz weltweit einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro. Rebecca Guntern verfügt über 20 Jahre fundierte Führungserfahrung in der Pharma- und Gesundheitsindustrie. Nach dem Studium der Pharmazie an der Universität Bern und Basel sammelte sie in unterschiedlichsten nationalen und internationalen Funktionen und Unternehmen breite Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und General Management.

Mit 36 Jahren wurde ihr die Geschäftsleitung von Sandoz Schweiz übertragen, drei Jahre später die Führung von Spanien und Zypern. Im Juli 2015 wurde sie mit der Geschäftsführung der Sandoz Region BACH (Belgien, Österreich, Schweiz) betraut und im August 2018 wurde ihr als Head Cluster Europe die Verantwortung für verschiedene Länder übertragen.

Sie hält zudem ein VR-Mandat bei der «BKW Energie AG» und wurde im Juni 2019 in das Executive Committee von «Medicines for Europe», der Vereinigung der europäischen Generika- und Biosimilarindustrie, gewählt. Rebecca Guntern ist verheiratet und Mutter eines Sohnes.

zen

07. Januar 2020, 09:46

Artikel teilen