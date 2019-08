Trinkwasser in Guttet-Feschel wieder normal geniessbar

Das Trinkwasser in Guttet-Feschel ist wieder sauber. Das Wasser kann wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Wie die Gemeinde Guttet-Feschel am Donnerstagmittag mitteilte, ist das Trinkwasser in der Gemeinde wieder sauber und darf erneut uneingeschränkt genutzt werden. Am Montag hatten die Verantwortlichen mitgeteilt, dass das Wasser belastet war und vor dem Gebrauch abgekocht werden musste.

15. August 2019, 14:14

