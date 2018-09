Drachentöter feiern 50-Jahr-Jubiläum

Das traditionelle Bad im Drachenblut auf dem Marktplatz in Naters Foto: zvg

Am heutigen Samstag hat der Grafenrat der Drachentöter Naters zur 49. Generalversammlung eingeladen. Etliche Personen folgten der Einladung zum offiziellen Teil der Versammlung.

Nach der Begrüssung durch Fürstgraf Jozzelin XI. André Jossen und dem offiziellen Teil der GV, wurden Alt-Baron «Rondo» Sepp Brunner und Alt-Graf «Prinz Monete» Martin Jakob, welcher sich ebenfalls seit Jahrzehnten aktiv für etliche Belange des Vereins einsetzt, zu Freiherren ernannt. Im Vorstand gibt es keine Änderungen. Johny Ritz und Stefan Salzmann wurden vom Grafenrat, nach Erreichen des 50. Lebensjahres und mindestens zehnjähriger aktiver Mitarbeit im Verein, zum Junker ernannt.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung wurde auf dem Marktplatz in Naters der versammelten Bevölkerung das Motto der Fasnacht 2019 vorgestellt. Es lautet: «50 Jahre! Ritterhaft - geschafft!» Das 50-Jahr-Jubiläum der Drachentöter steht nämlich vor der Tür und die fasnächtliche Bevölkerung könne sich auf einige Highlights während der kommenden Fasnacht freuen, heisst es. Mit der Durchführung des Grossen Oberwalliser Umzugs 2019 in Naters, soll das 50-Jahr-Jubiläum in der einen würdigen Höhepunkt finden.

Nach der Vorstellung des Mottos folgte noch die Rittertaufe der fünf Knappen, welche das Probejahr erfolgreich bestanden haben. Anschliessend an das Bad im Drachenblut wurden sie von Fürstgraf Jozzelin XI. zum Ritter geschlagen. Sie gelten nun als offizielle Ritter im 134 Mitglieder starken Verein.

pd/map

29. September 2018, 17:57

