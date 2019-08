Hans Arnold bleibt bester Ausbeiner

Hans Arnold (r.) aus Ried-Brig konnte am Samstag in Langnau den Schweizermeistertitel im Ausbeinen in der Kategorie der Senioren erneut verteidigen. Foto: zvg

Hans Arnold aus Ried-Brig ist nun dreifacher Schweizermeister im Ausbeinen. Den dritten Titel holte er sich am Samstagnachmittag in Langnau im Emmental.

Langnau im Emmental. Am Samstag das Mekka der Schweizer Metzger. Auf dem Programm standen die Schweizermeisterschaften im Ausbeinen. Erneut am Start war Hans Arnold aus Ried-Brig. Für ihn war es ein sehr erfolgreicher Wettkampf und zum dritten Mal in Folge konnte er sich den Titel des Schweizermeisters im Ausbeinen holen. Er gewann in der Kategorie der Senioren. Bereits am Samstagvormittag zeichnete sich ein guter Wettkampftag ab. Hans Arnold war in der Qualifikation als Bester rangiert. Im Finaldurchgang konnte er sich erneut beweisen und holte damit erneut den Schweizermeistertitel. "Ich bin sehr glücklich und freue mich riesig über den dritten Meistertitel in Folge", schildert der Produktionsleiter der Metzgerei Pfammatter in Visp gegenüber rro.

Auch vertreten war in Langnau Andreas Blöchlinger. In der Kategorie der Metzger erzielte er mit dem dritten Rang ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. In der Kategorie der Lernenden schliesst Lukas Schweizer von der Metzgrei Aletsch in Mörel auf Rang 32 ab.

bj

31. August 2019, 17:51

