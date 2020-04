«Bitte bleibt weiterhin zuhause»

Der Zivilschutz hat 310 Hasen aus Holz mit Privaten und Sponsoren gefertigt. Diese werden an Altersheime und Spitäler im Oberwallis verteilt. Als Zeichen der funktionierenden Koordination der Ereignisdienste.

«Eine solche Aktion kommt nur zustande, wenn Wirtschaft und Ereignisdienste vom Bevölkerungsschutz zusammen im Team koordinieren und arbeiten», sagt Silvan Lorenz, Kommandant Zivilschutz Region Brig. Der Zivilschutz hatte die Holzhasen innert 48 Stunden anfertigen lassen.

Der Zivilschutz wird diese Hasen an Altersheime im Oberwallis und in den Spitälern Brig-Glis und Visp verteilen: «Um in der Zeit des «Social Distancing» den Bewohnern im Altersheimen und den Patienten im Spital eine Freude zu bereiten und ein Zeichen setzen, dass wir vom Zivilschutz und Bevölkerungsschutz Koordination Oberwallis für diese Menschen da sind», sagte Bernhard Zen-Ruffinen, Kommandant Zivilschutz Region Visp, anlässlich der Verteilung der Hasen beim Schulhaus Glis. Jede Organisation erhielt verschiedenfarbige Hasen: Weisse gingen etwa ans Gesundheitswesen, rote an die Feuerwehr, hellblaue an die Sanität, dunkelblaue an die Polizei und grüne ans Militär.

Dort befindet sich auch die Koordination der verschiedenen Blaulichtorganisationen aus dem Oberwallis. Die Botschaft der Verantwortlichen lautet: «Bitte bleibt weiterhin zu Hause - die Koordination Oberwallis ist für euch da», ergänzte Raphael Murmann, Verantwortlicher Oberwallis des kantonalen Amts für Bevölkerungsschutz.

